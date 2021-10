Audi siedelt die Entwicklung des kompletten Hochvoltbatterie-Portfolios für vollelektrische Fahrzeuge schwerpunktmäßig am Standort Neckarsulm an. 2023 geht dort überdies ein Batterietechnikum zur Erprobung solcher Technologien in Betrieb. Audi stärkt mit dieser strategischen Entscheidung die Technische Entwicklung für die Zukunft und macht Neckarsulm zu einem Kompetenzzentrum für eine Schlüsseltechnologie der Elektromobilität. Am Standort entwickelt der OEM bereits Hochvoltbatterien für Plug-in-Hybride. Nun wird auch die Entwicklung des kompletten Hochvoltbatterie-Portfolios für vollelektrische ...

