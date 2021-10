Berlin (ots) -Alles glänzt so schön neu!Die BOOT & FUN BERLIN 2021 präsentiert vom 11. bis 14. November 2021 zahlreiche Premieren und Neuheiten in den Bereichen Segelboote, Motorboote und Watertoys.Berlin und Bootsneuheiten - das gehört zusammen. Die BOOT & FUN BERLIN gilt als eine der renommiertesten Ausstellungen für Tages-, Sport- und Familienboote in Europa, mit einem besonderen Fokus auf Boote für Binnengewässer und küstennahe Reviere der Ostsee und im Mittelmeer. In den vergangenen Jahren gewaltig gewachsen ist auf der BOOT & FUN BERLIN das Luxussegment: große Motoryachten, schnelle Tender und exklusive Watertoys wie Foilboards und e-Jetskis boomen. Immer bedeutender wird auch Entschleunigung auf dem Wasser, mit entsprechenden Angeboten wie Hausbooten, spezialisierten Angelbooten und flüsterleisen motorisierten Elektrobooten.Berlin startet beim Segelsport durchSegelsport spielt in diesem Jahr eine der Hauptrollen auf der BOOT & FUN BERLIN. Dafür hat das Messeteam gleich an mehreren Stellschrauben gedreht: mehr Boote, mehr Aktive, mehr Segelmacher. So viele Segelboote und Segelyachten gab es noch nie zu sehen. Die Highlights sind viele Neuheiten speziell in der sportlichen Kompaktklasse und einige sehr bemerkenswerte Berlin-Premieren. Dazu präsentieren sich im Segelmacher-Center erstmals die "Fachleute für Wind": Fast ein Dutzend Aussteller zeigt hier die Segeltuchlösungen der renommiertesten Anbieter für Performance-Segel und Fahrtenyachtsegel wie beispielsweise North Sails, und Elvstrøm. Traditionell stark vertreten sind die Segel-Klassenvereinigungen. Nirgendwo in Deutschland treffen sich so viele Aktive der Seglerszene wie beim "Klassentreffen" in Berlin.Als Berlin-Premiere erstmals gezeigt wird die Sunbeam 32.1, die schon jetzt als eines der ikonischen Bootsmodelle des noch jungen Jahrzehnts gilt. Die eigenwillige Optik des Weekenders aus Österreich mit sehr modernen Linien polarisiert - der Designer Gerald Kiska hat hier ganze Arbeit geleistet.Erstmals mit der kompletten Modellpalette zu sehen sind die sportlichen Segelboote der First-Baureihe. Ursprünglich als Seascape in Slowenien stammend, haben sich die wendigen Boote einen so guten Ruf auf den Regattabahnen erworben, dass der Branchenriese Beneteau seit einigen Jahren als Mehrheitseigener eingestiegen ist und den legendären Namen der eigenen Sportboote, First, mitgebracht hat. Als Berlin-Premieren gezeigt werden die vier Daycruiser, Weekender und Fahrtensegler First 14 SE, First 18 SE, First 24 SE und die First 27 SE. SE steht hier für Special Edition, was anzeigt, dass die Boote die besonders hochwertige Ausstattung des Seascape-Originals wie beispielsweise einen Carbonmast haben.Als Neuheit gezeigt wird die frisch aktualisierte Familiensegelyacht Jeanneau Sun Odyssey 410. Im großen Markt der für den Süden und die Ostsee geeigneten Segelyachten tummelt sich auch die Bavaria C38. Sie besticht durch beste Segeleigenschaften, einfachstes Handling und - typisch Bavaria - die maximale Nutzung des Innenraums. Markante Designelemente wie der V-förmige Bug und Chines am Heck erlauben schnelles und sicheres Segeln.Eine Berlin-Premiere ist die coole offene Sportjolle Fusion Sailboat aus Leeuwarden. Die englischen Bootsbauer setzen bei ihrem per CAD ergonomisch optimierten Entwurf auf ein tiefes und selbstlenzendes Cockpit, eine besonders hohe Baumposition und einfachstes Handling.PaperOtto ist ein faltbares Segelboot aus Holz, dem mit seiner eigenwilligen Rumpfform hervorragende Segeleigenschaften nachgesagt werden. Bis zu vier Personen finden an Bord Platz. Mit rund 50 Kilogramm Gesamtgewicht ist es zusammengefaltet nicht größer als ein Surfboard. Durch den smarten Faltmechanismus lässt sich der in Italien gefertigte Boot im Umfang so stark reduzieren, dass es sich auf dem Dach eines Fiat Cinquecento einfach transportieren lässt.Zubehör fürs SegelnWas sich wie eine Randnotiz anhört, ist eine ziemlich elementare Sache: Die Überwindung eines sperrigen Furling-Kabels spart Gewicht, reduziert auftretende Lasten im Rigg und macht das Handling des Segels deutlich einfacher. Helix Furling Gennaker von North Sails leisten genau das. Da sie wie herkömmliche Gennaker über das Vorliek nach Luv rotieren, sorgt das Segel auch auf tiefen Kursen für Vortrieb, ohne die Leistungsfähigkeit auf spitzen Kursen einzubüßen.Für den erfolgreichen Regattaeinsatz konzipiert und erstmals in Berlin vertreten sind Laminatpanel-Segel von Narwal. Sie bieten maximale Beständigkeit bei minimalem Segelgewicht, inklusive aller Verstärkungen. Dass Produkte, die lange auf dem Markt sind, weiter verbessert werden können, zeigt die Vorstagpersenning von Narwal. Um das Flattern im oberen Bereich bei starkem Wind zu minimieren, wurde ein neues Design mit sehr effizienter Schnürung entwickelt.Motorboot-Auswahl wie bei kaum einer anderen SchauDie BOOT & FUN BERLIN ist eine der bedeutenden Schauen für den motorisierten Wassersport, und das nicht erst, seitdem bei dem hier stattfindenden Best of Boats Award die besten Boote des Jahres bei Europas größtem Motorboot-Award präsentiert und prämiert werden. Berlin zeigt die wichtigsten Marken von sehr kompakt bis zur großen Luxusmotoryacht.Alles für die FamilieDie in Berlin von Allert Marin erstmals präsentierte Bavaria SR 41 ist der Auftakt für die neue Motorbootlinie des fränkischen Serienherstellers. Die Motoryacht mit Zwei-Kabinen-Layout - edle Eignerkabine und geräumige Vorschiffkabine - und großem Cockpit mit Sonnenliege und Lounge Area samt Tisch direkt am Wasser ist eine Urlaubsinsel. Und zwar eine mit kraftvoller Motorisierung für Törns von Bucht zu Bucht.Erstmals in Berlin zeigt Linssen Yachts das kompakte Modell Linssen 35 SL AC. SL steht bei der Werft aus den Niederlanden für "Sport Luxury". Eines der auffälligsten Merkmale der SL-Serie ist das scheinbar schwebende Dach der Sedan-Modelle. Erzielt wird dieser Effekt durch die anthrazitfarbenen Fensterpartien und Rahmen des Salons. Sie lassen die Glasfläche optisch zu einem einzigen Element verschmelzen, das sich vom Dach zu lösen scheint.Alfastreet aus Slowenien wartet mit drei Berlin-Premieren auf, und alle sind sie im Betrieb emissionsfrei, da elektrisch. Und die Boote sind geräumig: Die Alfastreet 18 Open und die 7,80 Meter lange Alfastreet 23 Cabin Evo mit Kajüte sind beide für acht Erwachsene konzipiert. Die 9,79 Meter lange und fast drei Meter breite Alfastreet 28 Cabin Elektro - 2020 im Finale des Best of Boats Awards - bietet Platz für sogar zwölf Personen an Bord.Die Merry-Fisher-Serie gehört zu den beliebtesten Bootsreihen in Deutschland. Sicher auch deshalb, weil der Bootstyp von Jeanneau das klassische Familienboot verkörpert - mit Essecke im Achterdeck, Badeplattform und genug Platz zum Schlafen unter Deck. In Berlin erstmals ausgestellt ist die Merry Fisher 795 der Serie 2, die dieses Jahr für den Best of Boats Award in der Kategorie "Beginners" nominiert ist.Es lebe der SportDas Bootscenter B1 - ein in der Region nahe Berlin ansässiger Bootshersteller - ist bei der BOOT & FUN BERLIN 2021 sicher der Aussteller mit den meisten Booten. Geplant hat das Werderaner Unternehmen, etwa 30 Motorboote zu zeigen. Alle Marken der Brandenburger sind, im neuen Design, in den Messehallen unterm Funkturm zu sehen: B1 Yachts mit der Premiere St Tropez 7 Shadow Series, Aqualine mit der kompletten Modellreihe von der Aqualine 520 bis zur Aqualine 750 S. Premiere hat die Aqualine 750 Black Edition.Die spezialisierten Angelboote der Marke Finval Berlin kommen - mit zehn unterschiedlichen und stark getunten Modellen - fast im Dutzend. Nicht nur an der Optik der erstmals auf der BOOT & FUN INWATER gezeigten Marke hat man bei B1 gearbeitet, vor allem bei der Technik speziell für Sportfischer gibt es große Vielfalt. Präsentiert werden, als User Cases, in drei Booten die neuesten Systeme der drei großen Marken Humminbird/Minnkota, Lowrance/Navico und Garmin.Mit zwei Weltpremieren wartet Seamachine aus Hamburg auf: Das junge Unternehmen präsentiert die Seamachine Challenger und die Seamachine Stealth, zwei Angelboote der neusten Generation. Die Stealth ist das erste Angelboot, das serienmäßig als Elektroboot angeboten wird. Dabei kooperiert Seamachine mit dem chinesischen Bootsmotorenhersteller Epropulsion.Die neue Jeanneau Cap Camarat 10.5, die erstmals auf der BOOT & FUN BERLIN gezeigt wird, ähnelt als Tagesboot mehr einem Fun-Boot als einem Familienschiff.Velvette baut seit 2008 schnelle und schön gestaltete Boote - vom Angelboot über dynamische Kajütboote und starke Daycruiser bis zum avantgardistischen 33-Fuß-Tender und der luxuriösen 41-Fuß-Fahrenyacht. In Berlin sind die klassisch-sportlichen Boote aus Russland zum ersten Mal zu sehen. Als Deutschlandpremiere kommt die Velvette 24. Elegant und "schiffig" im Design, bietet der blaue Bolide eine praxisorientierte Aufteilung - mit großer U-Sitzgruppe im Cockpit, einer gut gemachten Kajüte mit Schlafplätzen für zwei Erwachsene und einer Unterflurkoje für zwei Kinder. Das Beste: Die Boote haben eine Lieferzeit von acht bis zwölf Wochen.Messepremiere in der Hauptstadt haben die ultrarobusten Festrumpf-Schlauchboote der Marke Alpha RIBs. Das namensgebende Symbol steht auf jedem der sehr schnellen und sicheren Boote. Schließlich geht es, so sagt es Aussteller Marc Bieber, auf dem Wasser mehr als anderswo um Emotionen. Und um Erlebnisse, die berühren. Das können alle Alpha-RIBS-Modelle, die mit agiler Fahrdynamik immer souverän und weich, selbst durch die raue See gleiten.Die Entdeckung der EntspannungDas meistverkaufte Elektroboot in Europa ist auf der BOOT & FUN BERLIN mit einem neuem Design-Upgrade zu sehen. Die Frauscher 650 Alassio ist ein klassisches Tagesboot, das durch große Touchscreens, ein High-End-Audiosystem und sein Bugstrahlruder in ihrer Klasse ziemlich solitär ist.Noch entspannter geht es auf der Frauscher TimeSquare 20 zu. Der Katamaran für Tagestrips auf Binnengewässern ist gleichzeitig eine Open-Air-Lounge, eine beinahe still schwimmende Insel mit null Emissionen dank elektrischer Torqeedo-Motorisierung und ein gelungener futuristischer Designentwurf für Early Adopters.Nach ihrer Deutschlandpremiere auf der BOOT & FUN INWATER 2021 in Werder kommen die Sloepen von VanVossen nun nach Berlin. Die VanVossen 550 ist mit ihrem leichtgängigen doppelwandigen Aluminiumrumpf als Verdränger konzipiert. Mit acht bis 15 PS starker Motorisierung kann die Schaluppe auch führerscheinfrei mit maximal acht Personen gefahren werden. Platz für zehn Personen hat die VanVossen 650, die mit maximal 100 PS leicht, stabil und richtig flott zu fahren ist.Menken aus den Niederlanden präsentiert die neueste Version von The CABXL. Der robuste Tender ist im Standard "ready to go", mit Badeplattform, Cockpitboden aus Teakholz und Innenbeleuchtung. Die Berlin-Premiere ist kursfest, wendig und stabil. Das verdankt das Boot seiner schweren Bauweise und dem durchdachten Unterwasserschiff.Die Intender 700 interpretiert als Berlin-Premiere das Sloep-Design neu. Die Seitenlinie ist modern und fast klar gehalten. Natürlich ist das mit einem Kräutler-Elektromotor angetriebene Boot eine echte niederländische Sloep. Im Inneren bietet es Lounge-Atmosphäre auf feinstem Garn. Badefreundlich: Mit zwei Handgriffen lässt sich der Heckspiegel umklappen und gibt dann das Heck komplett zum Wasser hin frei.WatertoysEin Hausboot für den Kofferraum ist der InflaCat. Erstmals auf der BOOT & FUN BERLIN präsentiert wird der aufblasbare Katamaran, der zusammengelegt in den Kofferraum eines PKW passt. Mit einem Zeltdach darüber wird es zur Laube auf dem Wasser, in der bis zu vier Wasserwanderer Platz haben. Für die Fortbewegung gilt: Zero Emissions - entweder per Stand-Up-Paddel oder, bequemer, mit einem elektrischen Antrieb samt Photovoltaikpaneelen für mehr Reichweite.Das Sunfloat, erstmals in Berlin zu sehen, will die Vorzüge von Floß, Motorboot und einem Sonnendeck miteinander verbinden, ohne dass man fürs Fahren einen Bootsschein braucht. In 20 Minuten ist das Schlauchboot mit elektrischem Antriebe aufgebaut, das mit einem vor Sonne schützenden Schirmchen zur fahrenden Insel wird.Ein Board, vier Funktionalitäten - das ist das Konzept von Maverick. 