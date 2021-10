Die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) war am Dienstag dieser Woche erneut in einer schwachen Verfassung. Eigentlich können wir sagen, dass sich dieses Schema inzwischen konsequent wiederholt. Mit einem Minus von über 4 % und einem Abverkauf auf unter 40 Euro je Aktie ist das Ausmaß jedoch erneut groß. Vor allem, da der DAX nicht nur kurstechnisch in guter Verfassung ist. Nein, sondern weil die Fresenius-Aktie noch von keiner Erholung signifikant profitieren konnte. Was ist der Grund dafür? Um es kurz ...

