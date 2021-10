Goldbeck Solar bietet in Zukunft für seine Photovoltaik-Anlagen für Gewerbe und Industrie sowie für PV-Freiflächenanlagen Batteriespeicher von Intilion an. Der Speicherhersteller Intilion und der Photovoltaik-Anbieter Goldbeck Solar bieten ab sofort schlüsselfertige Solarstrom-Speicher-Pakete für gewerbliche, Industrie- und Freiflächenanlagen an. Goldbeck Solar verantwortet als Generalunternehmer die Planung und den Bau. Je nach Projekt übernimmt Goldbeck Solar auch die Finanzierung, die Betriebsführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...