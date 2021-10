Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Gegenüber dem Schlusskurs der letzten Handelswoche von 168,55 Prozentpunkten startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit einem Aufschlag von 10 Basispunkten in die neue Woche, so die Börse Stuttgart.Danach habe eine Abwärtsbewegung eingesetzt, die bei 168,07 Prozentpunkten am Montagvormittag geendet habe. Seitdem habe sich der Euro-Bund-Future erholt und notiere am Mittwochmittag bei 169,39 Prozentpunkten. Dies entspreche einer Rendite von -0,16%. In der Vorwoche habe die Rendite bei -0,12% gelegen. ...

