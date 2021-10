Auf dem DKM Forum hybrid 2021 sprach Andreas Stoll über die Vorzüge von Anlagen in Edelmetalle. Gerade bei Silber und Platin sieht der Vertriebskoordinator der AUREUS Golddepot GmbH eine massive Unterbewertung. Der Kritik vieler Banker an Gold-Investments, dass Gold keine Zinsen bringt, hält Andreas Stoll entgegen, dass das im aktuellen Niedrigzinsumfeld auch auf viele andere Geldanlagen zutreffe. Vielmehr sollten Anleger auf die Potenziale blicken, die Edelmetalle in der Wertentwicklung aufweisen, ...

