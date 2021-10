DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.558,25 +0,3% +22,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.674,50 +0,6% +21,9% Euro-Stoxx-50 4.229,73 +0,2% +19,1% Stoxx-50 3.669,22 +0,2% +18,1% DAX 15.689,86 -0,1% +14,4% FTSE 7.230,19 -0,3% +12,3% CAC 6.783,51 +0,4% +22,2% Nikkei-225 28.820,09 -1,0% +5,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,29 -0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,14 82,66 -1,8% -1,52 +70,2% Brent/ICE 83,20 84,58 -1,6% -1,38 +64,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.799,97 1.796,81 +0,2% +3,16 -5,2% Silber (Spot) 24,10 24,06 +0,2% +0,04 -8,7% Platin (Spot) 1.021,38 1.014,90 +0,6% +6,48 -4,6% Kupfer-Future 4,44 4,39 +1,2% +0,05 +26,1%

Die Ölpreise geben weiter nach, nachdem sie bereits am Vortag unter Druck gestanden hatten. Teilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Siebenjahreshochs, aber auch die zuletzt gestiegenen Ölvorräte in den USA.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem die Wall Street am Vortag eine Pause von der jüngsten Rekordjagd eingelegt hat, sieht es am Donnerstag nach einem behaupteten Handelsbeginn aus. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte sich vor Handelsbeginn zunächst auf die geldpolitische Entscheidung der EZB richten. Impulsgeber dürften aber vor allem die mit Spannung erwarteten Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal sein. Zudem reist der Strom an Geschäftszahlen nicht ab. Am Mittwoch nach US-Handelsschluss hatten bereits Ebay und Ford Geschäftszahlen vorgelegt. Ebay hat zwar mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, allerdings enttäuschte die Prognose für das vierte Quartal und damit das wichtige Weihnachtsgeschäft. Der Kurs knickt vorbörslich um 6,3 Prozent ein. Bei Ford haben Produktionsausfälle wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und höhere Rohstoffkosten wenig überraschend für durchwachsene Ergebnisse im dritten Quartal gesorgt. Allerdings erhöhte Ford den Jahresausblick und will die Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Die Aktie gewinnt 9,4 Prozent. Zudem steht mit Globalfoundries ein Börsendebüt an der Nasdaq an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

INDEXÄNDERUNG

Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

DAX + NEUAUFNAHME - Beiersdorf + HERAUSNAHME - Deutsche Wohnen MDAX + NEUAUFNAHME - Talanx + HERAUSNAHME - Beiersdorf SDAX + NEUAUFNAHME - Basler + HERAUSNAHME - Talanx

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj - EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - US 14:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,5% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 289.000 zuvor: 290.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Das Geschäft wird vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB als zurückhaltend beschrieben. Daneben stehen Daten zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal an und auch die Berichtssaison läuft weiter. VW (-3,1%) hat im dritten Quartal wegen einer deutlich geringeren Produktion infolge der Halbleiterkrise einen Gewinneinbruch verzeichnet. Warburg spricht von einem durchwachsenen Quartal. Airbus (+0,9%) hat im dritten Quartal weniger umgesetzt, aber mehr als am Markt erwartet. Die Jahresprognose wurde angehoben. Besser als erwartet hat Anheuser-Busch Inbev (+7,7%) im vergangenen Quartal abgeschnitten, wie ein Marktteilnehmer sagt. Auch hier wurde die Prognose angehoben. Stellantis (+0,4%) hat zwar zuletzt 14 Prozent weniger umgesetzt, der Absatzrückgang war mit 27 Prozent aber deutlich größer. Weil verstärkt margenstärkere Autos verkauft wurden und die erzielten Preise höher ausfielen, wurde der Absatzrückgang ergebnisseitig aber wettgemacht. Leicht über den Erwartungen ist das Zahlenwerk von STMicro (+4,7%) ausgefallen. "Die Bruttomarge steigt schneller als erwartet", so ein Marktteilnehmer. Gute Geschäftszahlen treiben den Kurs der Lloyds-Group (+1,6%) deutlich an. Die Bank hat den Vorsteuergewinn nahezu verdoppelt, damit liegt er auch gut 50 Prozent über den Schätzungen. WPP steigen um 6,4 Prozent. "Die Zahlen sind stark", so ein Händler. Zudem hat WPP die Prognose für das EBITDA erhöht. Swisscom stehen mit einem Minus von 6,5 Prozent unter Druck. Marktteilnehmer verweisen auf die Hängepartie in der Zusammenarbeit mit Salt. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen für Glasfasernetze wird von der schweizerischen Wettbewerbsbehörde geprüft.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:30 Uhr Mi, 17:31 % YTD EUR/USD 1,1607 +0,0% 1,1602 1,1593 -5,0% EUR/JPY 131,79 -0,2% 131,72 131,91 +4,5% EUR/CHF 1,0660 +0,1% 1,0659 1,0645 -1,4% EUR/GBP 0,8434 -0,1% 0,8443 0,8445 -5,6% USD/JPY 113,55 -0,2% 113,53 113,78 +9,9% GBP/USD 1,3763 +0,2% 1,3742 1,3729 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,3945 +0,0% 6,3970 6,3926 -1,7% Bitcoin BTC/USD 61.072,76 +3,9% 59.083,76 59.042,26 +110,2%

Der Euro zeigt sich im Vorfeld der EZB-Ratssitzung nahezu unverändert bei rund 1,1600 Dollar. Viel Diskussion, wenig Entscheidung" erwartet Commerzbank-Devisenanalystin Antje Praefcke von der EZB. Die Daten für das BIP im dritten Quartal würden zwar erst am Freitag veröffentlicht, aber vielleicht lägen der EZB schon erste Informationen vor, so die Expertin. Das spräche dann eher dafür, dass der Rat aus Vorsicht doch noch länger an der expansiven Geldpolitik festhalten könnte und der Markt in seinen Erwartungen enttäuscht werde. Daher überwögen heute die Abwärtsrisiken im Euro.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen gaben in Gefolge ungünstiger Vorgaben der Wall Street etwas nach. Belastend wirkte auch, dass die japanische Notenbank ihren Wachstumsausblick gesenkt hat und dies in erster Linie mit Lieferkettenproblemen begründet. Hauptthema blieb die global hohe Inflation. In Schanghai drückte die Nachricht, dass die USA China Telecom (+0,4%) Geschäftsaktivitäten in den USA untersagt haben. In Seoul legte Samsung 0,9 Prozent zu. Das Unternehmen hatte für das Berichtsquartal einen Umsatzrekord und einen 31-prozentigen Gewinnanstieg gemeldet. LG Electronics gingen kaum verändert aus dem Tag. Das Unternehmen hatte sowohl einen Umsatzrekord mitgeteilt wie auch einen Rückgang des Nettogewinns um 20 Prozent. Letzterer litt unter einer Rückrufaktion bei General Motors. LG Display legten erneut zu um fast 7 Prozent, weiter getrieben von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. In der gesamten Region standen Ölaktien und Papiere aus dem Rohstoffsektor eher auf den Verkaufslisten, weil die Ölnotierungen die Abwärtstendenz vom Vortag fortsetzten. In Hongkong verloren Li Ning über 8 Prozent, nachdem der Sportbekleidungshersteller eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte. Die Aktie des wegen schweren Liquiditätsprobleme im Fokus stehenden Immobilienkonzerns Evergrande verlor 5,1 Prozent. Unter Druck stand die Aktie des japanischen Roboterherstellers Fanuc (-8,7%), der seinen Ausblick gesenkt hat. Auch bei Fujitsu (-8,1%) wurden enttäuschende Quartalszahlen mit einem kräftigen Minus quittiert.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen präsentieren sich im Vorfeld der EZB-Entscheidung am Mittag kaum verändert. Während einige Marktteilnehmer angefangen haben, eine Zinserhöhung für das kommenden Jahr einzupreisen, wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde versuchen, die Zinserhöhungsfantasien zu dämpfen und gleichzeitig die Infaltionssorgen zu zerstreuen. Eine grundlegende Weichenstellung hinsichtlich der weiteren EZB-Wertpapierkäufe erwartet die DZ Bank wie die meisten Institute erst bei der Sitzung im Dezember.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DAIMLER TRUCK

Moody's hat ein langfristiges Emittentenrating von A3 für die Daimler Truck AG vergeben. Der Ausblick für das Rating sei stabil, teilten die Bonitätswächter mit.

LINDE

