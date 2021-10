Total investiert 200 Millionen Euro, um mehr als 150 seiner Autobahn- und Schnellstraßen-Tankstellen in Frankreich mit Schnellladepunkten auszustatten. Noch bis Ende dieses Jahres ist der Aufbau von 50-kW- und 175-kW-Ladesäulen an 60 der 150 Standorte geplant. Mit der Investition will Total seine Position als Ladeinfrastruktur-Anbieter in Frankreich ausbauen. Nach der ersten Projektphase, die besagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...