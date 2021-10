Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis hat sich seit Ende September etwas nach oben gearbeitet. Dabei schaffte er in den vergangenen Tagen immer wieder den Sprung über die Marke von 1.800 US-Dollar. Auf Sicht der letzten Monate ist der Kurs aber in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Eine Phase, in der sich ein Investment in einen Inline-Optionsschein anbietet. Anouch Wilhelms von der Société Générale erklärt, wie ein solches Produkt funktioniert, welche Risiken bestehen und welche Rolle die Laufzeit für die Preisbildung bedeutet.