Die Europäische Zentralbank hat vor gut 15 Minuten ihre jüngste Entscheidung bekanntgegeben. Wie erwartet haben Christine Lagarde und ihre Kollegen nicht an den Zinssätzen gerüttelt. Die EZB will auch erst im Dezember beraten, wie es mit den milliardenschweren Anleihenkäufen weitergeht. Die Märkte bleiben deshalb auch relativ cool.Die EZB hält trotz steigender Teuerungsraten an ihrem Kurs des billigen Geldes fest, ein Ende des Zinstiefs im Euroraum ist weiterhin nicht in Sicht. Bei seiner Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...