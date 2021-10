Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -ZMI, eine der Schlüsselmarken von Xiaomi mit umfangreicher Erfahrung in mobiler Energieversorgung und Unterhaltungselektronik, hat kürzlich Schnellladezubehör für die iPhone 13 Serie auf den Markt gebracht: das 20W USB-C PD Netzteil, das AL870C USB-C zu Lightning Kabel und das AL803 USB-A zu Lightning Kabel."Das ZMI-Schnellladezubehör passt perfekt zu Ihrem iPhone", sagt Zhao Jiang, CEO von ZMI ZMI ist seit Jahren bestrebt, iPhone-Nutzern weltweit das ultimative Ladeerlebnis zu bietenDas ZMI USB-C 20W PD-Netzteil (https://www.aliexpress.com/item/1005003298216881.html) hat eine auffällige Eigenschaft: Es kann Ihr iPhone 13 in 30 Minuten von 0 % auf 60 % Batterieleistung aufladen. Und um jederzeit ein sicheres Laden zu gewährleisten, ist es mit mehreren Schutzvorrichtungen ausgestattet.Produktspezifikationen:- Modell: ZMI 20 W USB-C PD-Netzteil- Eingang: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A- Ausgang: 5 V/3 A,9 V/2.2 A,12 V/1.67 A, 20 W Max- Größe: Ca. 38*22.3*59 mmDas ZMI AL870C USB-C zu Lightning Kabel (https://www.aliexpress.com/item/1005003306809894.html) ist ein aktualisiertes Apple MFi-zertifiziertes Kabel. Sein Lightning-Anschluss wurde vom älteren C48 auf den neuesten C94 aufgerüstet. Es wird dringend empfohlen, mit dem oben aufgeführten 20-W-USB-C-Netzteil zu koppeln, um Ihr neues iPhone schnell aufzuladen.Produktspezifikationen:- Modell: ZMI AL870C USB-C zu Lightning Kabel- Typ der Schnittstelle: Lightning- Hauptmaterial: TPE- Länge: 100 cm- Farbe: WeißDas ZMI AL803 USB-A zu Lightning Kabel (https://www.aliexpress.com/item/1005003307004512.html), ebenfalls ein zertifiziertes Apple MFi Kabel, ist mit super robustem, geflochtenem Nylon verstärkt und kann beliebig gebogen und gedreht werden. Die 1-Meter-Länge wird mit einem Kabelband geliefert, das bei der Arbeit im Büro oder zu Hause für einen sauberen Schreibtisch sorgt.Produktspezifikationen:- Modell: ZMI AL803 USB-A zu Lightning Kabel- Typ der Schnittstelle: Lightning- Hauptmaterial: Nylon- Länge: 100 cm- Farbe: Schwarz/Rot/BlauInformationen zu ZMI:ZMI, eine der wichtigsten Marken in der gesamten Xiaomi Gruppe, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Ersatzakkus, Netzteilen und Ladekabeln für Mobiltelefone, Tablets, Laptops und andere mobile/smart Geräte. Wenn Sie den Kauf von Schnellladezubehör in Erwägung ziehen, ist ZMI bereit, Ihnen die zuverlässigsten Produkte und die neueste Ladetechnologie zur Verfügung zu stellen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1665585/image_1.jpgPressekontakt:Marketingabteilung: E-Mail: marketing@chenxingchuhai.comOriginal-Content von: Zimi Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159629/5058853