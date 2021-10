Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones war gestern nicht auf Rekordjagd, er ging hingegen 0,74 Prozent schwächer aus dem Handel. Der Nasdaq 100 stieg im Tagesverlauf erneut auf ein Allzeithoch, gab seine Gewinne danach aber fast komplett wieder ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Dogecoin, Coca-Cola, Tesla, Enphase Energy, Merck & Co, Visa, Plug Power und Bloom Energy. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.