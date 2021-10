Tampa Bay, FL (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, gibt die Ergebnisse seines Q3 Top-Clicked Phishing Reports bekannt.Top 10 E-Mail-Kategorien weltweit:- Business- Online Services- Personalwesen- IT- Banken und Finanzen- Coronavirus/COVID-19 Phishing- E-Mail-Benachrichtigung- Phishing für sensible Informationen- Social Networking- Nachahmung von MarkenDie Top-Phishing-E-Mail-Betreffs wurden auch aufgeschlüsselt, wobei die Betreffzeilen in den USA mit denen in EMEA verglichen wurden. Im dritten Quartal 2021 untersuchte KnowBe4 Zehntausende von E-Mail-Betreffzeilen aus simulierten Phishing-Tests. In den USA scheinen die meisten E-Mail-Betreffzeilen von der Organisation des Benutzers zu stammen. In der EMEA-Region hingegen beziehen sich die häufigsten Betreffzeilen auf die alltäglichen Aufgaben der Benutzer. Das Unternehmen untersuchte auch E-Mail-Betreffzeilen aus der Praxis, die tatsächliche E-Mails zeigen, die Benutzer erhalten und ihren IT-Abteilungen als verdächtig gemeldet haben.Top-Phishing-E-Mail-Betreffzeilen:USA1. Aktualisierung der Urlaubsrichtlinien2. Passwortüberprüfung sofort erforderlich3. Wichtig! Änderung der Kleiderordnung4. Bestätigen Sie Ihre Bewertung5. Umfrage zur Zufriedenheit mit der FernarbeitEMEA1. Ihr Dokument ist vollständig - Kopie speichern2. Stefani hat Sie unterstützt!3. Sie haben eine Rücksetzung Ihres LinkedIn-Passworts beantragt4. Windows 10 Upgrade-Fehler5. Warnung zur InternetkapazitätÜbliche "In-the-Wild"-Angriffe:- IT: Ungewöhnliche E-Mails von Ihrem Konto- IT: Kommende Änderungen- HR: Umfrage zur Zufriedenheit mit der Fernarbeit- Facebook: Ihr Facebook-Zugang wurde vorübergehend für eine Identitätsüberprüfung deaktiviert- Twitter: Mögliche Kompromittierung des Twitter-KontosPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5058915