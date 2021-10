Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das Projekt markiert den Eintritt von Dar Al Arkan in den wachsenden katarischen MarktDar Al Arkan, das führende Immobilienunternehmen in Saudi-Arabien, und Qetaifan Projects, ein führendes katarisches Immobilienentwicklungsunternehmen im Besitz von Katara Hospitality, haben eine Vereinbarung über die Entwicklung eines hochwertigen Projekts auf Qetaifan Island North unterzeichnet. Das Projekt markiert den ersten Schritt von Dar Al Arkan nach Katar mit dem Ziel, die Entwicklung des Luxusimmobilienmarktes voranzutreiben und das Wachstum des katarischen Immobiliensektors zu unterstützen.Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Dar Al Arkan ein Luxusprojekt auf der Insel Qetaifan North entwickeln, das erstklassige Wohneinheiten mit herrlichem, direktem Meerblick umfasst, die den zeitlosen Reiz des Lebens am Meer in Verbindung mit modernen Annehmlichkeiten einfangen. Das Projekt wird den Bewohnern auch Zugang zu spezialisierten Einzelhandelsgeschäften im Erdgeschoss bieten. Die Arbeiten an dem Projekt werden im zweiten Quartal 2022 beginnen, und es wird mit einem Gesamtumsatz von über 1 Milliarde Katarische Riyal gerechnet.Ziad El Chaar, stellvertretender Vorsitzender von Dar Al Arkan Properties, sagte: "Wir freuen uns, Teil des florierenden Immobilienmarktes von Doha zu werden. Da sich das Land auf die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr vorbereitet, glauben wir, dass sich dieses globale Ereignis positiv auf den Markt auswirken und Katar als einen begehrenswerten Markt positionieren wird, der sowohl für Einheimische als auch für internationale Investoren gleichermaßen attraktiv ist. Unser Projekt auf der Insel Qetaifan ist einzigartig und baut auf den strategischen Bestrebungen von Dar Al Arkan auf, sowohl das Angebot als auch die Qualität des Immobiliensektors in der Region zu verbessern."S.E. Scheich Nasser Bin Abdulrahman Al-Thani, geschäftsführender Direktor von Qetaifan Projects, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Dar Al Arkan bei diesem einzigartigen hochwertigen Projekt. Qetaifan Island North wird zu einem attraktiven und gefragten Reiseziel mit zahlreichen Wohn-, Unterhaltungs-, Einzelhandels- und Freizeitangeboten entwickelt, die Katar auf der regionalen und globalen Tourismuskarte etablieren werden. Wir freuen uns über den Abschluss dieses Abkommens, das die Bemühungen von Qetaifan Projects zeigt, ein attraktives Umfeld für ausländische Investitionen zu schaffen und den lokalen Markt mit internationalen Standards und Optionen zu versorgen, die auf die Entwicklung und Wiederbelebung von Sektoren wie Tourismus, Gastgewerbe, Unterhaltung und natürlich Immobilienentwicklung abzielen und Hand in Hand mit der Verwirklichung der Vision 2030 für Katar arbeiten."Qetaifan Island North entwickelt sich zu einem blühenden Zentrum am Wasser, das für einen neuen, modernen Lebensstil steht. Inspiriert durch die reiche Kultur und Natur der Region wird die Insel einen aufregenden Wasserpark, eine Reihe luxuriöser Hotels, unvergleichliche Unterkünfte, außergewöhnliche Einkaufsmöglichkeiten und erstklassige Einrichtungen bieten, die sie zu einer lebendigen und attraktiven Gemeinschaft machen.Die Insel ist auch ein Symbol für die Vision, die Einsicht und das Bestreben, sich zu einem international beachteten und anerkannten Wahrzeichen und zu Katars künftigem ikonischen Reiseziel zu entwickeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1666829/Dar_Al_Arkan.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1666830/Dar_Al_Arkan.jpgNora Feidi, +971 50 144 1243, nora.feidi@bcw-global.comOriginal-Content von: Dar Al Arkan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128999/5058942