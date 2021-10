DJ PRESSEMITTEILUNG/Heinkel Modulbau aus Blaubeuren erweitert Kindertagesstätte in Rheinbreitbach (Rheinland-Pfalz)

In der Ortsgemeinde Rheinbreitbach im Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) fehlten zum Kindergartenjahr 2021/22 zahlreiche Betreuungsplätze für Kinder. Eine gute Lösung wurde dank Heinkel Modulbau schnell realisiert: Das Unternehmen aus Blaubeuren lieferte fünf Module an die Kindertagesstätte St. Maria Magdalena, die sich damit um 150 Quadratmeter vergrößert hat.

Platz für 25 Kinder

Die neuen Räume in Modulbauweise docken direkt an das bestehende Gebäude an und verfügen über einen Durchgang zu den anderen Räumen der Einrichtung, etwa zur Turnhalle. 25 zusätzliche Kinder konnten pünktlich zu Beginn des Kindergartenjahres aufgenommen werden. Die Module enthalten einen Gruppenraum mit integrierter Küchenzeile, ein WC mit einem "Wasserspielplatz" zum Baden, einen Nebenraum, ein Besprechungszimmer und eine Vorratskammer. Ein Gang führt direkt in den Garten mit Spielplatz. Die Ausstattung ist hochwertig und hell durch große Verglasungen und ein außergewöhnliches Beleuchtungskonzept.

Ganz schnell aufgebaut

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der lokalen Architektin, die auch die Beleuchtung und die farbenfrohe Fassade entworfen hat, lief rund. Insgesamt betrug die Bauzeit nur 12 Wochen. Die Module wurden bis zu 80 Prozent bereits im Werk in Blaubeuren hergestellt und so gut wie fertig angeliefert.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte auf einen Blick:

. 1-geschossiges Gebäude bestehend aus fünf Modulen

. Größe bis 10,50 Meter Länge und 4,30 Meter Breite

Höhenanpassung an das bestehende Gebäude

. Gesamtfläche: 150 qm

. Fassade: HPL-Platten nach dem Farbkonzept der Architektin, große Verglasungen

. Foliendach mit Lichtkuppel

. Außergewöhnliches Beleuchtungskonzept

. Akustik-Lochdecke

. Erstellt nach Schulbau- und GUV-Richtlinie

. Brandschutz F30

Weitere Informationen:

Heinkel Modulbau GmbH

Jochen Daur

Helfensteinerstr. 28

89143 Blaubeuren

Tel: 07344 - 173-13

E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de

Website: www.heinkel-modulbau.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH

Claudia Braunsteffer

Magirusstraße 33

89077 Ulm

Tel: 0731 - 96287-0

E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

