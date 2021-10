Die globalen Lieferengpässe haben die US-Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich ausgebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington in einer ersten Schätzung mitteilte.

