Die grüne japanische Riesenechse legte einst ganze Städte in Schutt und Asche. Jetzt wurde Godzilla von einem Caltech-Astronomen im All aufgespürt - also zumindest ein bisschen. So kurz vor Halloween hat auch die Nasa scheinbar schon gruselige Monster im Hinterkopf. Als der Caltech-Astronom Robert Hurt mit seinem Spitzer-Teleskop durchs Weltall streifte, entdeckte er einen Nebel voller Gas und Staub, der herrlich bunt leuchtete. Doch Hurt sah mehr, als die meisten anderen auf dem ersten Blick vermuten würden. Für ihn formten die Anordnungen der Nebelschwaden die Umrisse...

Den vollständigen Artikel lesen ...