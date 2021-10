Das drittgrößte US-IPO in diesem Jahr ist unter Dach und Fach. Am Donnerstag gibt GlobalFoundries sein Börsendebüt an der Nasdaq. Der Chip-Hersteller sammelt dabei einen Milliarden-Betrag ein. Auch nach dem Börsengang wird der bisherige Mehrheitseigentümer den Großteil der Aktien des Unternehmens kontrollieren.Knapp 2,6 Milliarden Dollar bringt das IPO dem Unternehmen und seinem Eigentümer Mubadala ein. Die Papiere wurden zu 47 Dollar das Stück und damit am oberen Ende der Preisspanne platziert. ...

