Köln (ots) -Bei der Verleihung der Licensing International Germany Awards ist SUPER RTL Licensing in der Kernkategorie "Lizenzgeber/Lizenzagentur des Jahres 2021" ausgezeichnet worden. Für das Team rund um Hendrik Rinsche, Head of Merchandising und Licensing, ein besonderer Anlass zur Freude, denn der Award in dieser Kategorie gilt als der wichtigste Preis der Lizenzindustrie. Die Gewinner*innen werden von den Mitgliedern der Licensing International Germany gewählt, der Vertretung von Deutschland, Österreich und der Schweiz innerhalb des internationalen Dachverbandes. Dort sind namhafte Partner organisiert - von Rechteinhabern und Agenturen über die Private-Label-Industrie und Markenartikler bis hin zum gesamten Handel. Somit ist das Lizenzgeschäft dort allumfassend abgedeckt und beinhaltet Medienmarken genauso wie Lifestyle-, Sport- und Entertainmentbrands."Gerade diese Auszeichnung aus dem Markt heraus zu erhalten, hat für uns einen überragenden Stellenwert. Sie ist die wertvolle Bestätigung für unseren ganzheitlichen und nachhaltigen Vermarktungsansatz. Wir freuen uns darüber, dass diese Philosophie für unsere Partner*innen funktioniert und sich unsere Agenturleistung für alle Beteiligten dauerhaft auszahlt. Zugleich ist die Anerkennung für uns auch Ansporn, kontinuierlich innovative Ideen zu entwickeln und neue Impulse in den Markt zu bringen", so Hendrik Rinsche.Thorsten Braun, Geschäftsführer von SUPER RTL, ergänzt: "Licensing und Merchandising ist seit Jahren ein integraler Bestandteil unserer Strategie, wenn es darum geht, Marken aufzubauen und über alle Kanäle hinweg erlebbar zu machen. Der Erfolg zeigt, wie sehr es sich lohnt, auf diesen Bereich zu setzen und damit künftig auch verstärkt in internationalen Marktumfeldern Werte zu schaffen."SUPER RTL Licensing ist eine Full-Service-Lizenzagentur mit langjähriger Erfahrung. Durch die Kombination der verschiedenen Ausspielplattformen von SUPER RTL bietet die hauseigene Agentur eine enorme Reichweite und kann Marken nachhaltig aufbauen. So unterstützt sie ihre Partner*innen durch crossmediale und plattformübergreifende Aktionen: im Fernsehen, digital, im Radio, direkt am POS sowie auf Events. Die Entwicklung innovativer Merchandising-Konzepte erfolgt dabei individuell und wird stets optimal auf das jeweilige Thema zugeschnitten.Pressekontakt:SUPER RTL Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 KölnTelefon: +49 221 456-51011E-Mail: kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5058992