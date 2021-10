Kommt sie nun - oder kommt sie nicht? Die Weihnachtsrally am Aktienmarkt. Im Gespräch dazu: Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse"). Dieses Video ist eine verkürzten FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Themen-Checks im Rahmen von Bernecker.tv. Gespräch vom 27.10.2021. Schlaglichter:



++ Chancen für die Weihnachtsrally

++ Freudiger Stimmungsimpuls aus der Bundestagswahl?

++ Noch reichlich Geld an der Seitenlinie

++ Erfüllte Erwartung ... und dann?

++ Strategische Pinselstriche gefragt bei BASF und Bayer

++ Meisterleistung von Elon Musk

++ Hinweis auf Bernecker Online-Konferenz am 04.11.2021





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV-Box zum Video.





Oder via Copy/Paste:https://youtu.be/ZdA_LyzahaQ

