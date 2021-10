New York (ots/PRNewswire) -Exeevo, ein SaaS-Anbieter für Unternehmen, der sich darauf konzentriert, die Erfahrungen von Teams und Patienten im Gesundheitswesen zu revolutionieren, hat seinen Release-Zyklus im Frühjahr 2021 mit neuen Funktionen für Kunden- und Patientenerfahrungen abgeschlossen.Omnipresence-Abonnenten profitieren von einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit, die eine tiefere Integration in Microsoft Outlook und eine mehrsprachige Unterstützung der gesamten Plattform umfasst, die sich auch auf Genee, den virtuellen Assistenten von Omnipresence, erstreckt, sowie von verbesserten Einblicksfunktionen, die bei der Priorisierung von Aufgaben und Aktivitäten helfen. Die Verbesserungen im Account Management verbessern die Zusammenarbeit, die Genehmigungsabläufe und die Zielerreichung für Opportunities und Aufträge. Der neue "Affiliations Explorer" ist eine interaktive Visualisierung der Beziehungen zwischen Stakeholdern im Gesundheitswesen, die Key Account Managern dabei hilft, sinnvoller mit ihren Account-Influencern und Kunden zusammenzuarbeiten. Auch die Erfassung von Wettbewerbsdaten ist einfacher und umfangreicher geworden. Für Abonnenten medizinischer Geräte gibt es jetzt einen neuen Anwendungsfall, der die Verfolgung und Genehmigung ihrer verschiedenen kommerziellen Aktivitäten mit Krankenhäusern, Händlern usw. verwaltet. Schließlich wurde das Engagement der Experten in Omnipresence durch die Einführung bei einem Top-3-Medizintechnikunternehmen mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen erweitert.Omnicare hat neue Funktionen für Patienten-Screener, die Registrierung für klinische Studien und die Verwaltung von Patienten-Websites für die Durchführung von Aufklärungs- und Unterstützungsmaßnahmen mit Biowissenschaftsorganisationen eingeführt. Die Omnicare-Patientenwebseitenfunktionalität nutzt nahtlos Microsoft Azure für globales Hosting und bietet gleichzeitig einen grafischen Designer, Versionsmanagement und Genehmigungsfunktionen direkt in Microsoft Dynamics 365, das vollständig für Anwendungsfälle der Patienteneinbindung vertikalisiert ist.Die Exeevo Omnisight-Plattform bietet Marketingfachleuten neue Einblicke, um die Beziehung zu Kunden, Patienten und Geschäftspartnern zu fördern und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit den kaufmännischen Teams zu verbessern. Es stehen nun mehr Funktionen für die Datenexploration, -segmentierung und -einsicht zur Verfügung, die tiefere Kundenprofile erstellen und gleichzeitig den Zeit- und Kostenaufwand für die Datenorganisation reduzieren.Laut Derek J. Evans, dem neuen SVP und Chief Growth Officer von Exeevo, "stehen Unternehmen der Biowissenschaften aufgrund der Veränderungen in der Gesundheitslandschaft, die durch die globale Pandemie und die digitale Transformation in allen Branchen beschleunigt werden, vor beispiellosen Herausforderungen. Exeevo hilft, diese Herausforderungen mit seinen Technologielösungen für Kundenbeziehungen und Patientenbindung zu meistern. Wir setzen unsere Innovationen für eine schnelle digitale Transformation fort und nutzen dabei die Leistungsfähigkeit des Microsoft-Ökosystems."Informationen zu ExeevoExeevo ist ein einheitliches, intelligentes und flexibles digitales Ökosystem für Biowissenschaftsorganisationen, das die Gesundheitserfahrungen für Gesundheitsteams und Patienten auf ihrem Weg zu nachhaltigen Gesundheitsergebnissen revolutioniert. Die Exeevo-Plattformen basieren auf Microsoft Dynamics 365, Azure und Teams sowie der Cloud für das Gesundheitswesen und sind für Kunden- und Patientenerlebnisse vertikalisiert, die von Unternehmen aus den Bereichen Biopharma, Medizintechnik, Biotechnologie und Consumer Health bereitgestellt werden.Pressekontakt:Colleen Youngbloodcolleen.youngblood@exeevo.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1456659/Exeevo_Logo.jpgOriginal-Content von: Exeevo Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154229/5059005