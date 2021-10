Endlich einmal wieder positive Neuigkeiten für InflaRx (WKN: A2H7A5) und Inhaber der Aktie: Mit positiven Daten bricht die Firma mit ihrer Negativserie. Doch sind die Daten so gut wie behauptet? Die Jenaer Biotech-Firma InflaRx mit Listing an der Nasdaq erforscht vorwiegend seltene Entzündungskrankheiten und deren Behandlung. In den letzten Jahren und Monaten hat sich das Unternehmen leider weder bei Daten noch in der Kommunikation mit Ruhm bekleckert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...