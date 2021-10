Erster nicht-militärischer landbasierter Auftrag

Montreal, Quebec (28. Oktober 2021) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (nachfolgend "Unternehmen" oder "PyroGenesis" genannt), das fortschrittliche Plasmaverfahren und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) und zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen entwickelt, konzipiert, produziert und vermarktet, freut sich, heute bekannt zu geben, dass es für die Bereitstellung eines landbasierten Systems mit einem Wert von $9,2 Millionen zur Zerstörung von per- und polyfluorierten Alkylverbindungen ("PFAS") ausgewählt wurde. Der Kunde ist ein großer Betreiber von öffentlichen Wassersystemen, dessen Name aus Wettbewerbsgründen vertraulich bleibt.

PyroGenesis wurde kürzlich darüber informiert, dass es im Rahmen eines wettbewerbsfähigen Bieterverfahrens ausgewählt wurde, seine plasmabasierten thermischen Prozessanlagen in einem zweiphasigen Projekt zur Bereitstellung eines landgestützten Systems zur Zerstörung von PFAS bereitzustellen. In der ersten Phase werden Pilottests durchgeführt. Die zweite Phase ist auf die abschließende Fertigung, den Bau und die Inbetriebnahme eines vollständig kommerziellen, landgestützten Systems ausgerichtet. Die Zeit bis zum Abschluss beträgt ab der Vertragsunterzeichnung ca. 6 Monate für das Pilotsystem, wobei der Zeitrahmen für das vollständige System auf der Grundlage von Phase 1 festgelegt werden muss. Die Arbeiten werden erst beginnen, wenn beide Parteien eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet haben. PyroGenesis verfolgt derzeit zwei weitere Möglichkeiten in demselben US-Bundesstaat.

PFAS sind von Menschen hergestellte Chemikalien, die in Verbraucherprodukten in verschiedenen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bauwesen und anderen seit vielen Jahrzehnten Verwendung finden. Zu den Produkten, die PFAS enthalten können, gehören antihaftbeschichtetes Kochgeschirr, schmutzabweisende Beschichtungen auf Teppichen, Polstern und anderen Stoffen, wasserfeste Kleidung, Reinigungsmittel, Körperpflege- und Kosmetikprodukte sowie alle anderen Produkte, die Fett, Wasser und Öl widerstehen#_edn1. Aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung und ihrer starken chemischen Bindungen und Eigenschaften, die für ihre Persistenz in der Umwelt verantwortlich sind, erweisen sich PFAS als persistente Schadstoffe, die Menschen und Wildtieren schaden, da sie diesen Chemikalien durch den Verzehr von kontaminiertem Wasser oder Lebensmitteln, die Verwendung von PFAS-haltigen Produkten oder das Einatmen PFAS-haltiger Luft ausgesetzt sind.

Abbildung 1: Überblick über häufige Wege, über die PFAS in die Umwelt gelangen.[ii]

Die Anforderungen an Betreiber öffentlicher Wassersysteme sind die am häufigsten vorkommenden, in der Regel in Form von Grenzwerten für Trinkwasserverunreinigungen und damit verbundenen Überwachungspflichten sowie staatlichen oder öffentlichen Bekanntmachungs- und Sanierungspflichten.

Es wurde dokumentiert, dass PFAS synthetische chemische Verbindungen sind, die zunehmend als auftauchende Schadstoffe betrachtet werden. Der Begriff "auftauchende Schadstoffe" ist nicht in Verordnungen definiert, sondern bezieht sich im Allgemeinen auf Schadstoffe, für die es Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit gibt und die entweder nicht reguliert sind oder mit deren Regulierung erst vor Kurzem begonnen wurde. Diese Substanzen, die als schädliche "ewige Chemikalien" gelten, befinden sich im Visier der Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt.[iii] Diese Stoffe werden weltweit zunehmend zu einem Gesundheitsproblem, da sie erst kürzlich als auftauchende/gefährliche Substanzen bezeichnet wurden. Studien haben gezeigt, dass eine PFAS-Exposition die natürlichen Hormone des Körpers beeinträchtigen kann, den Cholesterinspiegel erhöht, das Immunsystem beeinflusst und das Krebsrisiko[iv] steigert. Tatsächlich hat ein Bericht des National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) der Centers for Disease Control and Prevention darauf hingewiesen, dass PFAS im Blut von 97 % der Amerikaner[v] gefunden werden.

"PFAS sind offensichtlich ein Abfallstrom, der angegangen werden muss, und zwar in sehr naher Zukunft. Daher sind wir sehr stolz darauf, in einem äußerst wettbewerbsfähigen Bieterverfahren ausgewählt worden zu sein, um unsere proprietäre, plasmabasierte Umweltlösung für dieses weltweit bedeutende Problem bereitzustellen", sagte P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. "Die Bedeutung dieser Ankündigung geht weit über die Ankündigung selbst hinaus, da sie unser erstes kommerzielles landgestütztes System darstellt, das außerhalb des Militärs verkauft wurde, und eine bedeutende Chance für unsere landbasierten Angebote in diesem Segment eröffnet hat. Neben den Anforderungen unseres derzeitigen Kunden stehen viele Unternehmen vor derselben Herausforderung, und wir erwarten, dass wir auch diesen Unternehmen ähnliche Lösungen anbieten werden."

