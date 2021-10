Straubing (ots) -



Es ist überhaupt besorgniserregend, dass es in Teilen der Gesellschaft einen zunehmenden Trend zur Verrohung gibt, der durch die Pandemie noch verstärkt wurde. Damit darf sich die Demokratie nicht abfinden, denn sie wird durch Hass und Hetze in ihren Grundfesten bedroht. Wenn sich Bürger nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen und sich politisch zu engagieren, wenn Politiker sich aus Sorge um ihre Familie zurückziehen, ist das gefährlich. Immer stärkere Fliehkräfte zerren an unserer offenen Gesellschaft. Deshalb ist die Anklage ein wichtiges Signal: Der Rechtsstaat zeigt Grenzen auf.



