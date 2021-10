Die Medizinaltechnikgruppe Skan hat am Donnerstag den Schritt an die Schweizer Börse SIX gewagt - und der Start ist geglückt.Zürich - Die Medizinaltechnik-Gruppe Skan hat am Donnerstag den Schritt an die Schweizer Börse SIX gewagt - und der Start ist geglückt. Die Aktien von Skan wurden deutlich über dem im Vorfeld des Börsengangs festgelegten Ausgabepreis gehandelt. Bereits der erste gehandelte Kurs der Skan-Aktie lag mit 75,00 Franken fast 40 Prozent über dem Ausgabepreis von 54,00 Franken. Am Vormittag ist der...

Den vollständigen Artikel lesen ...