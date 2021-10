Der gute Lauf an Europas wichtigsten Aktienmärkten ist am Donnerstag nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht zu Ende gegangen.Paris / London - Der gute Lauf an Europas wichtigsten Aktienmärkten ist am Donnerstag nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht zu Ende gegangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,31 Prozent höher bei 4233,87 Punkten aus dem Handel - und näherte sich damit weiter dem im September erreichten Hoch seit 2008. Einen Rücksetzer vom Tageshoch im Zuge des Zinsentscheids holte er...

