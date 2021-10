Aufgrund des derzeit bestehenden Zugangs zu potentiellen Großprojekten für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik- und Energieeffizienzanlagen unter dem Contracting-Modell beabsichtigt die Cleen Energy AG das bestehende Portfolio durch einen Internationalisierungsschritt auszubauen. Zur Finanzierung soll bis längstens Ende 2024 frisches Kapital in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro in mehreren Schritten durch Kapitalerhöhungen und durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen (Anleihen) aufgestellt werden. Mit diesem Kapital und weiteren aufzunehmenden Krediten und Darlehen sollen Contracting-Projekte im In- und Ausland im Ausmaß von bis zu 300 Mio. Euro finanziert werden.Nach derzeitiger Planung des Vorstands soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung ...

