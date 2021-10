Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Vollständiger Schutz der Privatsphäre des Benutzers angestrebtDie ZTE Corporation (0763. HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat die Prüfung durch die British Standards Institution (BSI) bestanden und das Zertifikat nach dem internationalen Standard ISO/IEC 27701:2019 für PIMS (Privacy Information Management System) erhalten.Dieses Zertifikat zeigt, dass die internationalen Behörden die Endgeräte von ZTE in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre der Benutzer anerkennen, und wird die innovative Entwicklung der Endgeräte von ZTE in den Bereichen Sicherheit der Benutzerdaten und Schutz der Privatsphäre weiter fördern.Bis heute hat sich ZTE auf die wichtigsten Szenarien konzentriert und ein durchgängiges, geschlossenes und prozessbasiertes Compliance-System zum Schutz der Privatsphäre aufgebaut und das Konzept des Datenschutzes in die Produktforschung und -entwicklung integriert.Der Geltungsbereich dieser Datenschutzzertifizierung umfasst die F&E-, Wartungs- und Betriebsdienste der APPs, die auf dem MyOS-Betriebssystem von ZTE basieren (Message Service, Z-Voice, ZTE Cares, ZTE Market, ZTE Mall und Z-Board), sowie die auf dem MyOS-Betriebssystem basierenden Funktionen (Systemaktualisierung, Gesichtserkennung und ZTE-Konto). ZTE hat ein umfassendes System zum Schutz von Benutzerinformationen entwickelt, das Gesicht und Stimme des Benutzers, Konsum und Einkauf, Mensch-Computer-Interaktion und andere Kernbereiche einbezieht und die Privatsphäre des Benutzers umfassend schützen kann.ISO/IEC 27701:2019 ist derzeit einer der weltweit maßgeblichen Standards für den Schutz der Privatsphäre. Der von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) im August 2019 gemeinsam herausgegebene Standard soll Unternehmen dabei helfen, die gesammelten personenbezogenen Daten effektiv zu schützen und zu verarbeiten.Darüber hinaus bietet der Standard eine solide Garantie für Unternehmen, die Compliance-Anforderungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen, die von der Branche als die strengste Datenschutzverordnung der Geschichte anerkannt wird. ZTE hat die Zertifizierung dieses Mal bestanden, was bedeutet, dass der Datenschutz das internationale Spitzenniveau erreicht hat.ZTE hat sich verpflichtet, ein anwendbares, effektives und führendes Compliance-System für den Datenschutz einzurichten. Ab 2019 hat ZTE die ISO/IEC 27701:2019 PIMS sowie die Best Practices der Branche als Benchmarking herangezogen. Darüber hinaus hat ZTE das PIMS in der Kernproduktlinie eingeführt und etabliert und entsprechend der tatsächlichen Geschäftstätigkeit kontinuierlich verbessert. Von 2020 bis 2021 haben die Wireless 5G-Produkte, die drahtlosen Kernnetzprodukte und die digitalen Technologieprodukte von ZTE nacheinander die Zertifizierung nach ISO/IEC 27701:2019 erhalten.Als Anbieter von Endgeräten im intelligenten Ökosystem für alle Szenarien wird sich ZTE kontinuierlich für die Verbesserung des Datenschutzsystems einsetzen, um ein nachhaltiges, transparentes, offenes und glaubwürdiges Umfeld für den Schutz der Privatsphäre zu schaffen. In Zukunft wird das Unternehmen aufgrund seiner technologischen Vorteile die Sicherheit als einen wichtigen Eckpfeiler betrachten, mehr 5G-Endgeräte auf den Markt bringen, den Verbrauchern vielfältige und bequeme Produkte und Dienstleistungen anbieten und einen erstaunlichen und sicheren digitalen und intelligenten Lebensstil aufbauen.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.Pressekontakt:e:Margaret MaZTE GesellschaftTel: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122374/5059123