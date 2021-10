FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Impfverweigerern und Impfstrategie:

"Die Impfunwilligen wollen den Schutz nicht, den der Staat ihnen anbietet. Das ist in einer Demokratie ihr gutes Recht. Folgenlos darf das gleichwohl nicht bleiben. Mit ihrem Verhalten gefährden die Impfverweigerer auch die Geimpften, da sie im Fall einer Infektion ansteckender sind. Sie gefährden Kinder, für die es noch keine Vakzine gibt. Und sie gefährden Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Ganz abgesehen von den Belastungen für Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte, die im Dauereinsatz sind. Wenn aber die große Mehrheit der Ungeimpften nicht mehr überzeugt werden kann, muss im Interesse der Gefährdeten der Schutz auf eine andere Art gewährleistet werden. Die Italiener machen es mit ihrem Green Pass vor: Dort gilt die 3G-Regel - geimpft, genesen, getestet - in allen öffentlichen Einrichtungen und auch am Arbeitsplatz. Bei einem Verstoß drohen saftige Bußgelder. Wer rücksichtslos ist, kann nicht erwarten, dass auf ihn Rücksicht genommen wird."/yyzz/DP/nas