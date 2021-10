STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zum deutsch-türkischen Anwerbeabkommen:

"Der 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens am 30. Oktober erinnert an zweierlei. Welche Chancen Zuwanderung für beide Seiten birgt, welche Erfolgsgeschichten sie schreiben kann, wenn alle bereit sind, ihre ganze Kraft einzubringen und zu akzeptieren, dass Aufstieg ein paar Generationen dauern kann. Aber das Jubiläum macht auch deutlich, was passiert, wenn man zu lange nicht akzeptiert, dass die, die da kommen, bleiben werden und dazugehören mit allen Rechten. Kurz: Was passiert, wenn man ihnen 60 Jahre zu spät zuhört."/yyzz/DP/nas