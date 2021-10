FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 11. November





FREITAG, DEN 29. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Daimler, Q3-Zahlen (Analysten-Call 8.00 h, Pressecall 9.10 h) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Voltabox, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q3-Zahlen

07:35 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

08:00 CHE: Glencore, Q3 Production Report

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q3-Umsatz

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

08:45 DEU: PSI Software, Q3-Zahlen

12:30 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

12:55 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

13:30 USA: AbbVie, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse: Außerplanmäßige Wechsel in DAX, MDAX und SDAX werden wirksam: DAX rein: Beiersdorf / raus: Deutsche Wohnen

MDax rein: Talanx / raus: Beiersdorf

SDax rein: Basler / raus: Talanx

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/21

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 09/21 (vorläufig)

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 09/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 09/21

07:30 FRA: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/21

09:00 AUT: BIP Q3/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 09/21

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 10/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/21 (endgültig) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 09/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 09/21



EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Norwegen, Polen

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien



SONSTIGE TERMINE

DEU: Angela Merkel zum letzten Mal als Bundeskanzlerin in Athen + 12.20 Pk Merkel und Mitsotakis



DEU: DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM

ITA: Vor dem G20-Gipfel: Biden und Macron wollen U-Boot-Streit beilegen + 12.00 Teilnahme von Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Treffen der G20 Finanz- und Gesundheitsminister

SAMSTAG, DEN 30. OKTOBER

ITA: Beginn des G20-Gipfeltreffens: Premiere Bidens, Abschied Merkels



SONNTAG, DEN 31. OKTOBERTERMINE KONJUNKTUR02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21

ITA: Abschluss des G20-Gipfels: Signal für Klimakonferenz in Glasgow?

MONTAG, DEN 01. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 IRL: Ryanair, Halbjahreszahlen

23:35 CAN: Nutrien, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

USA: Mosaic, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21

07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q4/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 09/21

14:45 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/21

15:00 USA: Bauinvestitionen 09/21



SONSTIGE TERMINE

GBR: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26), Glasgow

DIENSTAG, DEN 02. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:30 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

07:00 AUT: ams Osram, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

11:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

11:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen

21:00 USA: Western Union, Q3-Zahlen

21:01 USA: Amgen, Q3-Zahlen

21:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen

21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q3-Zahlen

USA: Rockwell, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

USA: Lyft, Q3-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 10/21



TERMINE KONJUNKTUR

04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 09/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 10/21 09:00 HUN: Handelsbilanz 08/21 (endgültig)

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig) 21:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Eröffnung des 1. Mitteldeutschen Wasserstoffkongresses, Leuna

GBR: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

MITTWOCH, DEN 03. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Oerlikon, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: BMW, Q3-Zahlen (Presse-Call 10.00 h, Analysten-Call 14.00 h) 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PWO, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

12:00 DEU: Veganz Group AG, Ende der Zeichungsfrist

17:40 DEU: Alstria Office, 9Monatszahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

21:01 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

21:05 USA: Qiagen, Q3-Zahlen

21:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Umsatz

21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA / VdA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 10/21

DEU: KfW, Q3-Zahlen

AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ESP: Endesa, Q3-Zahlen

FRA: Suez, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q3-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen

USA: New York Times, Q3-Zahlen, New York

USA: Marriott International, Q3-Zahlen

USA: Etsy, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q2-Zahlen

USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/21

07:00 RUS: PMI Dienste 10/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 09/21

10:00 EUR: Arbeitslosenquote 09/21

10:30 GBR: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 09/21

13:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:45 USA: Markit PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) 15:00 USA: ISM Index Dienste 10/21

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/21

15:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/21 (endgültig) 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/21

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (Pk 19.30 h Fed-Chef Jerome Powell)

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



DONNERSTAG, DEN 04. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN06:45 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen06:45 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (Analystencall 9.00 h, Pressecall 10.30 h) 07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (Call 7.30 h)07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (Call 10.30 h)07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert)07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 CHE: Züblin, Halbjahreszahlen07:30 DEU: Compugroup, Q3-Zahlen07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen (Call 8.00 h)07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (detailliert)07:30 DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (Online-Pk 8.15 h) 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen07:45 DEU: New Work, Q3-Zahlen07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen08:00 LUX: RTL, Q3-Umsatz08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 09/2112:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen13:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen17:45 FRA: AXA, 9Monatsumsatz17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen21:05 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Betriebsversammlung u.a. mit VW-Chef Herbert Diess DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

FRA: Casino, Q3-Umsatz

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

GBR: Wizz Air, Q2-Zahlen

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

PRT: EDP, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: Dropbox, Q3-Zahlen

USA: Expedia, Q3-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 10/21

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober) 09:15 ESP: PMI Dienste 10/21

09:45 ITA: PMI Dienste 10/21

09:50 FRA: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/21

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Handelsbilanz 09/21



SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Hybridveranstaltung - Kommunale Klimakonferenz des Bundesumweltministeriums und des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu), Berlin

GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26), Glasgow

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 05. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (Call 8.30 h)

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q3-Zahlen 08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q3-Zahlen

ESP: Siemens Gamesa, Jahreszahlen

FRA: Natixis, Q3-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q3-Umsatz

NOR: Aker BP, Q3-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 09/21

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 09/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 09/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/21

13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/21

20:00 USA: Konsumentenkredite 09/21



EUR: Moody's Ratingergebnis Dänemark, Italien

EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich





SONNTAG, DEN 07. NOVEMBERTERMINE KONJUNKTURCHN: Handelsbilanz 10/21

MONTAG, DEN 08. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Henkel, Q3-Umsatz (Call 10.00 h)

22:05 USA: Zynga, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: PayPal, Q3-Zahlen

USA: Coty, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/21 (vorläufig)

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 10/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Fachkongress Einkauf und Logistik



BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel



GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

DIENSTAG, DEN 09. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: About You, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

10:00 DEU: Decathlon, Online-Pk

14:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen

CHE: Alcon, Q3-Zahlen

CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

USA: Alcoa, Investor Day

USA: Broadcom, Software Investor Day 2021



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Notenbank, Zinsentschweid

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 09/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 10/21

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21

11:00 EUR: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/21



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

11:00 DEU: Metzler Private Banking, Pressegespräch Investment-Strategie November 2021

BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel

GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

MITTWOCH, DEN 10. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen07:00 DEU: Teamviewer AG (detailliert)07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen07:30 FRA: Alstom, Q3-Zahlen07:45 DEU: Home24, Q3-Zahlen07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert)10:00 AUT: Raiffeisen International, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Veganz Group, voraussichtlicher erster Handelstag DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen (detailliert)

AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

CHE: Barry Callebaut, Q3-Zahlen

FRA: Engie, Q3-Zahlen

FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

FRA: EdF, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen

USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/21

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 09/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 10/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/21 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen die VW-Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal, Leinfelden-Echterdingen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu 2,42 Milliarden-Strafe für Google, Luxemburg

DONNERSTAG, DEN 11. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/2107:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q3-Zahlen07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen07:25 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen07:30 DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen07:30 DEU: Evotec, 9Monatszahlen07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen07:30 NLD: Aegon, Q3-Zahlen08:00 DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)10:30 DEU: dm, Jahres-Pk, Karlsruhe13:55 NLD: NXP Semiconductors, Investor Day17:40 DEU: Patrizia , Q3-Zahlen18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen18:30 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

DEU: Verbio, Q3-Zahlen

DEU: Daimler Truck Kapitalmarkttag 2021

CHE: Zurich Insurance Group, 9Monatsumsatz

GBR: Zeal Network, Q3-Zahlen

GBR: Aviva, Q3-Umsatz

GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 09/21

08:00 GBR: BIP Q3/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Handelsbilanz 09/21

12:00 POL: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutsches Wirtschaftsforum der Verlagsgruppe "Zeit", Frankfurt/M.

09:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal zur Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen VW, Karlsruhe

09:15 DEU: ifo Branchen-Dialog: Herausforderungen der Energie- und Klimapolitik, München

14:00 DEU: Erneuter Beginn Strafprozess wegen Bildung eines Buskartells, Augsburg

BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel



GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu erstattungsfähigen Rechtsanwaltskosten für Abmahnung bei Filesharing

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Schutz von Rentenansprüchen bei Privatinsolvenz

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi