Der nächste Keelings Knowledge Webinar "Die technologische Zukunft der Frischwarenbranche" findet am 10. November um 14:00 auf deutscher Sprache statt. "Die Coronapandemie beschleunigt die Notwendigkeit zur digitalen Transformation. Wir haben in zwei Monaten digitale Transformation im Wert von zwei Jahren erlebt." So Peter Loughead von Microsoft Ireland im letzten...

