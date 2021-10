Mit Themenwelten in Regalbuchten und vorgegebenem Kundenlauf will Penny seiner Kundschaft das umfangreiche Sortiment besser präsentieren - und erreicht in kleineren Bestandsfilialen, wo zu wenig Platz ist, leider das Gegenteil. Lesen Sie mehr auf: Supermarktblog.com Foto © PENNY Quelle: Supermarktblog.com

Den vollständigen Artikel lesen ...