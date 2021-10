EQS Group-News: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Personalie

SIG Combibloc Group AG: Änderungen im Management



29.10.2021 / 07:00



MEDIENMITTEILUNG 29. Oktober 2021

SIG Combibloc Group ("SIG")

Änderungen im Management SIG hat heute drei Neubesetzungen im Group Executive Board bekannt gegeben. Zwei Führungskräfte übernehmen die Leitung der Region Asien-Pazifik von Lawrence Fok, President & General Manager Asia Pacific, der das Unternehmen verlässt. Der Wechsel zu einer Doppelspitze für die Region erfolgt aufgrund des raschen Wachstums des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum, wo SIG auf Pro-forma-Basis1[1] 33% des Umsatzes erwirtschaftet. Darüber hinaus wird Suzanne Verzijden als Chief People & Culture Officer zum Group Executive Board stossen. Diese Ernennung unterstreicht die Bedeutung, die SIG den Bereichen Personal, Kultur und Talentmanagement beimisst. Diese Ernennungen treten am 1. Januar 2022 in Kraft. Fan Lidong, der zum President & General Manager Asia Pacific North ernannt wird, verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie und arbeitet seit insgesamt 12 Jahren für SIG. Er war massgeblich am schnellen Wachstum von SIG in China beteiligt, hat das Unternehmen als Innovationsführer etabliert und langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut. Angela Lu, die zum President & General Manager Asia Pacific South ernannt wird, bringt umfangreiche Erfahrungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit, darunter mehr als 10 Jahre bei Nestlé in Europa und Asien-Pazifik. Zuletzt war sie als Chief Executive Officer für Singapur und China sowie als Group Chief Growth Officer für Yeo Hiap Seng tätig. Suzanne Verzijden verfügt über 16 Jahre internationale Erfahrung im Personalwesen bei Philips, zuletzt als Head of HR Philips Benelux und Head of HR Business Cluster Personal Health. Sie hat sich in verschiedenen Funktionen und an verschiedenen Standorten vor allem mit den Themen Personalentwicklung, Kultur und Talentmanagement beschäftigt. Samuel Sigrist, CEO von SIG, sagte: "Ich danke Lawrence Fok für seine langjährigen Dienste und für seine vielen wertvollen Beiträge zur Entwicklung unseres Geschäfts in der Region Asien-Pazifik. Ich freue mich, Angela und Suzanne bei SIG willkommen zu heissen und gratuliere Lidong zu seiner Beförderung. Mit diesen Ernennungen bereichern wir die Fähigkeiten, die Erfahrung und die Vielfalt in der Konzernleitung. Wir schaffen damit auch die Voraussetzungen, um unsere Wachstumschancen und unsere Attraktivität als Arbeitgeber zu maximieren." [1] Nach vollständiger Konsolidierung des Geschäfts im Nahen Osten und Afrika



Kontakt für Investoren: Jennifer Gough +41 52 543 1229

Director Investor Relations

SIG Combibloc Group AG

Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

jennifer.gough@sig.biz Kontakt für Medien: Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen. SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'900 Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 70 Ländern einzugehen. 2020 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

