Berlin (ots) -Die Türkei hat Deutschland aufgefordert, sich noch stärker für die Integration türkeistämmiger Menschen zu engagieren.Der türkische Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, die deutsche Politik der letzten 25 Jahre habe zu mehr Chancen und auch zu mehr Erfolgen türkeistämmiger Menschen geführt. Dennoch gebe es noch viel zu tun, so Sen. Er wünsche sich vor allem im Bildungsbereich größere Anstrengungen."Eine gesunde Integration ohne Bildung ist nicht möglich. Da haben wir noch Defizite. Insbesondere junge Menschen möchten auch die Beziehungen zu den Wurzeln pflegen. Und diese jungen Menschen brauchen auch zum Beispiel Türkisch-Unterricht."Sen sprach sich anlässlich des 60. Jahrestags der Unterzeichnung des Anwerbe-Abkommens mit der Türkei außerdem für eine größere Unterstützung für das religiöse Leben türkeistämmiger Menschen aus. "Da müssen wir sehr wahrscheinlich noch ein bisschen gemeinsam arbeiten."+++Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202110/29/632463.html