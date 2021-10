DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation

FIBR Bank erhöht Investitionsvolumen für KMU-Kredite über creditshelf Plattform auf 120 Mio. EUR



29.10.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FIBR Bank erhöht Investitionsvolumen für KMU-Kredite über creditshelf Plattform auf 120 Mio. EUR FIBR Bank (ehemals Amsterdam Trade Bank) erhöht Investitionen in KMU-Kredite über die creditshelf Plattform um bis zu 60 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von potenziell 120 Mio. EUR

Die bereits zweite Ausweitung der Zusammenarbeit verdeutlicht das starke Engagement der beiden Partner für den deutschen Mittelstand

Attraktive Investitionsmöglichkeiten für professionelle und institutionelle Investoren über creditshelf

Private, institutionelle Fremdfinanzierung ist wichtige Finanzierungsquelle für den deutschen Mittelstand Frankfurt am Main, 29. Oktober 2021 - creditshelf, der führende Finanzierer für digitale KMU-Kredite in Deutschland, und der Kreditfinanzierungspartner FIBR Bank (ehemals Amsterdam Trade Bank) bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus. Die FIBR Bank erhöht ihr Investitionsvolumen in über die creditshelf-Plattform arrangierte KMU-Darlehen um bis zu 60 Mio. EUR. Damit beläuft sich die aus der Partnerschaft entstandene Finanzierungskapazität auf 120 Mio. EUR. Matt Kus, Head of Lending Partnerships bei der FIRB Bank, kommentiert die Zusammenarbeit: "Unsere Strategie im Bereich Kreditpartnerschaften mit dem klaren Ziel, KMU-Kreditfinanzierern Mittel für ihr Neugeschäft zur Verfügung zu stellen, nimmt weiter fahrt auf. Durch den Ausbau unserer bestehenden und erfolgreichen Partnerschaft mit creditshelf stärken wir unsere Präsenz in Deutschland und adressieren den dringenden Fremdkapitalbedarf des Mittelstandes." Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Marktvorstand von creditshelf, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der FIBR Bank weiter ausbauen zu können. Das zeigt, dass wir einen echten Mehrwert für institutionelle Investoren bieten. Um in einem hochdynamischen Marktumfeld nicht ins Hintertreffen zu geraten, braucht der deutsche Mittelstand gerade jetzt Finanzierungsalternativen - und genau darauf zielt unsere Zusammenarbeit ab."

Presse und Kommunikation: creditshelf Aktiengesellschaft

Jan Stechele (CPO)

Birgit Hass (Leiterin PR)

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (69) 348 77 2413

presse@creditshelf.com

www.creditshelf.com

Investor Relations: creditshelf Aktiengesellschaft

Fabian Brügmann (CFO)

Maximilian Franz (IR Manager)

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 69 348 719 113

ir@creditshelf.com

www.creditshelf.com

Über creditshelf creditshelf ist der führende Finanzierer für digitale KMU-Kredite in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

Über FIBR Bank FIBR ist eine vernetzte digitale Bank, die die Kreditvergabe an KMU in ganz Europa sowohl direkt als auch indirekt über lokale Kreditgeber wie creditshelf unterstützt. FIBR ist der neue Handelsname der Amsterdam Trade Bank N.V., unter dem die neue KMU-Strategie umgesetzt wird. Sie ist die einzige europäische Bank, die sich ausschließlich auf die Unterstützung von KMU konzentriert und die Stabilität einer Bank mit der Agilität und Technologie eines Fintech-Unternehmens verbindet. Ihre hochautomatisierte Technologieplattform ermöglicht es ihren Kreditgebern, KMU schnell und effizient zu finanzieren, während sie Unternehmern Zugang zu einer Reihe von Betriebskapital- und besicherten Kreditprodukten zu fairen Konditionen bietet. FIBR (früher unter dem Namen Amsterdam Trade Bank) ist seit 2006 auf dem deutschen Markt tätig.

29.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de