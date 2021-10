Die am Donnerstag vorgelegten Neun-Monats-Zahlen des Lasertechnikspezialisten LPKF Laser Electronics waren ernüchternd. Aber die LPKF Laser Aktie beendete den Tag trotzdem im Plus, denn die Investoren wussten, was auf sie zukommen würde. Könnte jetzt der Boden gefunden sein?

