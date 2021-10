Druck auf der BioNTech Aktie: Nachdem der Aktienkurs des Mainzer Biotech-Unternehmens am Dienstag einen Ausbruchsversuch am charttechnischen Widerstand um 305,51 Dollar "vergeigt" hat, ist der Titel spürbar zurückgekommen. Am Mittwoch und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...