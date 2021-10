Die BKW hat sich neu langfristige Finanzziele gesetzt. Der Berner Energiekonzern will den Umsatz in den kommenden fünf Jahre um die Hälfte steigern, der Betriebsgewinn EBIT soll gar um 60 Prozent ansteigen.Bern - Die BKW hat sich neu langfristige Finanzziele gesetzt. Der Berner Energiekonzern will den Umsatz in den kommenden fünf Jahre um die Hälfte steigern, der Betriebsgewinn EBIT soll gar um 60 Prozent ansteigen. Man werde den operativen Gewinn in den kommenden Jahren substanziell erhöhen und gleichzeitig die Profitabilität steigern, teilte das Unternehmen am Freitag im Vorfeld eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...