Hamburg (ots) -In Hamburg-Uhlenhorst hat OTTO WULFF den Rohbau für die neue August-Hermann-Francke-Schule fertiggestellt. In dem neuen Schulgebäude finden zukünftig doppelt so viele Schülerinnen und Schüler Platz wie in der alten Schule. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.Im Auftrag des Fördervereins für Christliche Bekenntnisschulen in Hamburg realisiert OTTO WULFF als Generalunternehmer ein neues Schulgebäude. In den Neubau werden das christliche Gymnasium und die Stadtteilschule Uhlenhorst gemeinsam einziehen. Nach rund einem Jahr Bauzeit steht jetzt der Rohbau. Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert.Die August-Hermann-Francke-Schule (ahfs) in Hamburg-Uhlenhorst wächst: "Der viergeschossige Neubau bietet rund 3.800 m² mehr Platz als das vorherige Schulgebäude. Damit ist die neue Schule mehr als doppelt so groß und bietet Platz für doppelt so viele Schülerinnen und Schüler. Wir freuen uns, für rund 700 Kinder und Jugendliche einen neuen Lernort zu schaffen", sagt Nils Wendler, Geschäftsführer von OTTO WULFF.Auf 7.000 m² entstehen 31 mit neuester Technik ausgestattete Klassenräume, die modernen Unterricht ermöglichen. Für den Musik-, Technik- und Werkunterricht sowie für die naturwissenschaftlichen Schulfächer sind 11 zusätzliche Fachräume geplant.Einen Ausgleich zum Unterricht schafft der Schulhof mit einer Fläche von 1.650 m². Davon sind 350 m² als Dachterrasse geplant. Auch ein Schulgarten entsteht auf dem Dach. Ein weiteres Highlight: Die neue Sporthalle, die ins Schulgebäude integriert ist und sich über zwei Geschosse erstreckt.Das 85 Jahre alte, ursprüngliche Gebäude der Stadtteilschule Uhlenhorst ist wegen steigender Schülerzahlen, der Einrichtung einer ganztägigen Betreuung sowie der Gründung des Gymnasiums Uhlenhorst 2018 an seine räumlichen Grenzen gestoßen. Unter dem Dach des Neubaus sollen zukünftig beide Schulen, das Gymnasium und die Stadtteilschule, ausreichend Platz finden. Schon im Sommer 2022 werden die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich ihr neues Schulgebäude beziehen können.Mehr Informationen über OTTO WULFF: www.otto-wulff.deMehr Informationen über die ahfs: www.ahfs.de/uhlenhorst (https://ahfs.de/uhlenhorst-sts/)Über OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. www.otto-wulff.dePressekontakt:Lorina Rehn | Stellvertretende Pressesprecherin | Tel.: +49 40 73624 398 | Mobil: +49 173 377 2645 | lrehn@otto-wulff.deImpressum: OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH, Archenholzstr. 42, 22117 Hamburg | V.i.S.d.P.: Michael Nowak (Leiter Unternehmenskommunikation) | Amtsgericht Hamburg: HRB 119904 | Geschäftsführer: Stefan Wulff, Sönke Wagener, Nils Wendler | Vorsitzender des Beirats: Karl-Otto Wulff 2117 Hamburg | Amtsgericht Hamburg: HRA 122918 | Geschäftsführer: Holger Gradzielski, Andreas SeitheOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/5059214