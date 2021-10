NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell B nach Quartalszahlen von 2450 auf 2500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe zwar beim Ergebnis schlechter als erwartet abgeschnitten, aber einen starken Mittelzufluss ausgewiesen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze die anhaltenden Aktienrückkäufe./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 16:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B03MM408

ROYAL DUTCH SHELL PLC B-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de