London (www.anleihencheck.de) - Die Oktobersitzung der Europäischen Zentralbank war nicht die am meisten erwartete, so Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income bei Candriam.Dennoch sei diese Sitzung eine gute Gelegenheit gewesen, sowohl die "Forward Guidance" als auch Markterwartungen zu diskutieren. Die Anleihen- und Geldmärkte würden mit einer raschen Reduzierung der EZB-Anleihenkäufe und einer ersten Zinserhöhung im Jahr 2022 rechnen - im Widerspruch zur Rede von Christine Lagarde. ...

