Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schon gestern gab es eine Fülle an Datenveröffentlichungen, die aber mit der EZB-Ratssitzung nebst Pressekonferenz konkurrierten, so die Analysten der Helaba.Heute stünden zunächst die BIP-Schätzungen in Deutschland und der Eurozone auf der Agenda sowie die Schnellschätzung der EWU-Inflation. Bei den BIP-Wachstumsraten seien die Analysten skeptischer als der Konsens, da zuletzt negative Entwicklungen der Industrieproduktion zu beklagen gewesen seien und auch die Einzelhandelsumsätze an Dynamik eingebüßt hätten. Bezüglich der Inflation sei mit einem weiteren Anstieg der Jahresrate zu rechnen. Nationale Ergebnisse, so in Deutschland und Spanien, hätten darauf hingewiesen. Die EZB werde sich wegen der unterschiedlichen Indikationen in ihrem gestern signalisierten, vorsichtigen Vorgehen bestätigt sehen. ...

