Zürich (awp) - Zum Wochenschluss deutet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine etwas leichtere Eröffnung an. Dennoch zeichnet sich damit auch für diese Handelswoche eine positive Bilanz ab. Es wäre die vierte Gewinn-Woche in Folge. Während die Vorgaben der Übersee-Börsen an sich freundlich sind, verweisen Händler vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...