Stuttgart (ots) -Die schönsten und spektakulärsten Traum-Mobile für Camper vom Offroad- bis zum Luxusfahrzeug gibt es in der neuen "CamperVans Edition" zu entdecken, die als Sonderausgabe des beliebten Vanlife-Magazins CamperVans erstmals am 29. Oktober erscheint.Der Inhalt des großformatigen, bildstarken Print-Magazins zeigt alles, was das boomende Fahrzeugsegment der Campingbusse, Vans und Kastenwagen seinen vielen Fans aktuell zu bieten hat: 14 Serien-, Custom- und Individual-Ausbauten werden von der Redaktion des Stuttgarter DoldeMedien Verlags mit viel Raum für spannende Details und faszinierende Aufnahmen in Bild und Text präsentiert, dazu kommen innovative Fahrzeugstudien sowie raffinierte Modul-Konzepte für Möblierung und Ausbau."Es geht uns in diesem Magazin weniger darum, jedes Campingfahrzeug auf Herz und Nieren zu testen", sagt CamperVans-Chefredakteur Andreas Güldenfuß. "In unserer Edition können sich Camper vielmehr Ideen abschauen, sich inspirieren lassen oder einfach staunen, was heute und morgen alles möglich ist. Dennoch fehlt es natürlich nicht an den nötigen Informationen zu Technik und Materialen, denn die Traum-Mobile werden detailliert vorgestellt."Ein umfangreicher Zubehörteil mit allem, was der Vanlifer braucht, rundet das Magazin ab - von der handgeschmiedeten Axt bis zur CNC-Fräse für die heimische Werkstatt und den Selbstausbau.Die Spezialausgabe "CamperVans Edition" gibt es ab sofort am Kiosk oder im Dolde-Onlineshop (https://shop.doldemedien.de/CamperVans-Edition_1).Umfang: 124 Seiten im XL-MagazinformatPreis: 9,90.-Pressekontakt:Andreas GüldenfußChefredakteur CamperVansDoldeMedien Verlag GmbHNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49 (0) 711 55 349 0andreas.gueldenfuss@doldemedien.de