Potsdam (ots) -Schnelle Hilfe rettet Leben - doch nur wenige Menschen trauen sich bei einem Herzstillstand eine Wiederbelebung mittels Herzdruckmassage und Defibrillator zu. Vom 2. bis zum 3. November können Interessierte von 10.30 bis 17.00 Uhr auf dem Campus des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in einem speziell dafür ausgebauten Truck ihr Wissen auffrischen und unter Fachanleitung das richtige Verhalten trainieren. Der Erste-Hilfe-TrainingsTruck geht zurück auf die Initiative "#10000LebenRetten". Die Idee für den Truck entstand ursprünglich bei einem Design Thinking Workshop der HPI Academy, Center of Excellence for Professional Development, für die Mitarbeiter der Firma Teva in Ulm.Die Projektidee für den Erste-Hilfe-TrainingsTruck entsteht in Zusammenarbeit mit der HPI Academy"Wir sind stolz, dass das Projekt des "Erste-Hilfe-Trainings-Trucks" seine Anfänge in einem Workshop der HPI Academy fand. Das Erlernen der innovativen und agilen Design-Thinking-Methode eröffnete dem Teva-Ratiopharm-Team neue Perspektiven und legte den Grundstein für dieses innovative Leuchtturmprojekt, das Leben retten kann", so Dr. Timm Krohn, Managing Director der HPI Academy. Bereits zwei Jahre nach dem von HPI Academy Design-Thinking-Coach Marc Stussak angeleiteten Workshop konnte der Erste-Hilfe-Trainings-Truck - im wörtlichen Sinne- auf die Strasse gebracht werden. Weitere Informationen zum Ursprung des Projekts finden Sie hier. (https://hpi-academy.de/design-thinking/design-thinking-cases/teaser-1/erste-hilfe-trainingstruck.html)Virtuelle Mittel, reale Wirkung - digitaler Avatar gibt den Takt anUnter Anleitung eines digitalen Avatars tauchen die Teilnehmenden im Truck in eine alltägliche Situation ein und trainieren dabei spielerisch die Wiederbelebung nach Herzstillstand mittels Herzdruckmassage und Defibrillator. Im Inneren des Trucks lernen die Anwesenden in nur 10 Minuten durch Anwendung von Video, Licht und Ton, wie man im Notfall selbst aktiv werden kann und werden so ermutigt, im Ernstfall selbst zu helfen und Leben zu retten. Ziel der gemeinsamen Initiative #10000LebenRetten von Teva mit der Marke ratiopharm und der Johanniter-Unfall-Hilfe ist, die Ersthelferquote in Deutschland langfristig zu steigern.Hinweis für Redaktionen:Medienvertreter laden wir herzlich ein zu einem:WAS: Pressetermin: Vorstellung und Begehung des Erste-Hilfe-Trainings-Trucks, Interviewmöglichkeit mit Projektteilnehmenden und -initiatorenWANN: Am 2. November 2021 um 11.00 UhrWO: neben dem Hörsaalgebäude, Hasso-Plattner-Institut, Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3, 14482 PotsdamWenn Sie am Pressetermin teilnehmen möchten, schicken Sie bitte eine E-mail an: presse@hpi.deKurzprofil HPI AcademyDie HPI Academy wurde 2009 als Design-Thinking-Pionier gegründet und hat sich seither in Deutschland und Europa etabliert. Heute gilt die HPI Academy als Exzellenz-Zentrum für professionelle Weiterentwicklung und bietet ein breitgefächertes Bildungs-Portfolio. Die HPI Academy ist einer der führenden Anbieter für Ausbildung, Weiterbildung und Vermittlung zur Befähigung von Innovation und Transformation, bei der Digital-, Führungs- und Methoden-Kompetenz eine elementare Rolle spielen.Die HPI Academy bietet eine Kombination aus wissenschaftlich fundiertem und exzellentem, auch internationalem Praxiswissen. Durch die Verbindung zur Digital-Engineering-Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) sowie zur Universität Potsdam, garantiert die HPI Academy die besten Aus- und Weiterbildungsformate mit akademischem Anspruch. Die HPI Academy bildet dabei den Wissenstransfer zu allen relevanten Zukunfts- und Innovationsthemen ab und qualifiziert Professionals für die Herausforderungen von morgen.EinzelteilnehmerInnen und Unternehmen können nicht nur umfassende Design Thinking-,IT-, Digital- und Leadership-Skills erwerben. Sondern sich auch ihre Fähigkeiten zertifizieren lassen, durch Anwendung agiler und nutzerzentrierter Innovationsmethoden Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Kontexten zu entwickeln.Neben dem Erwerb des Zertifikats "Innovation Excellence" bildet die Academy in einem umfassenden Programm zum Design Thinking Coach aus, und zertifiziert die erworbenen Coaching-Skills.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 700 Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 300 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.