Akutell wird Valneva, zuletzt 19,45, bei L&S mit 17,81 auf 18,10 quotiert. Der Handel der Valneva-Aktien am regulierten Markt der Euronext in Paris ("Euronext Paris") ist ausgesetzt. Diese Handelsaussetzung erfolgt im Zusammenhang mit dem globalen Angebot der Gesellschaft, um die Bestätigung der Zuteilungen an die Anleger und die Aufnahme des Handels der Zusätzliche American Depositary Shares ("ADSs") des Unternehmens auf dem Nasdaq Global Select Market zu gewähren. Der Handel an der Euronext Paris wird voraussichtlich am heutigen 29. Oktober 2021 gegen 16:30 Uhr MEZ wieder aufgenommen werden. Valneva gibt im Rahmen des globalen Angebots in Summe 4.500.000 Aktien aus. Der Angebotspreis wurde auf 17,00 Euro je Stammaktie und 39,42 Dollar ...

