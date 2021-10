Die Aktie von Standard Lithium bleibt auf dem Weg nach oben. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass dieser Trend endet. Im Gegenteil: Die Angebots- und Nachfragesituation dürfte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Vieles spricht für weiter steigende Preise auf dem Lithiummarkt."Das ist so etwas wie die Rache der Bergleute", sagt Joe Lowry, ein unabhängiger Berater, der aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Branche als Mr. Lithium bekannt ist laut der Nachrichtenagentur Bloomberg. ...

