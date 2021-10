Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen übergeordneten Abwärtstrend, aber aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Dabei konnte bisher der 10er-EMA nach oben überschritten und in der Folge der 50er-EMA angelaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...