München (pts008/29.10.2021/09:05) - Büroarbeit ist sehr komplex und anspruchsvoll! Von OfficeFreund, der noch immer einzigen deutschsprachigen Allround-Software für alle Büroarbeiten, gibt es ein kostenloses E-Book, in dem gezeigt wird, wie viele Backoffice-Bereiche in Unternehmen oder Start-ups in Deutschland, Österreich und der Schweiz mithilfe von Digitalisierung einfacher und deutlich effizienter verwaltet werden können. Das E-Book ist gratis und bietet auch einen Rabatt-Gutschein zum Download für den sofortigen Start mit OfficeFreund: https://www.officefreund.de/eBook

Durch OfficeFreund werden Organisations-Vorgänge im Unternehmen digital verknüpft

Damit vereinfacht diese Software nicht nur die unmittelbare Büroarbeit, sondern verbindet noch dazu viele Bereiche im Unternehmen, um effizient und budgetschonend arbeiten zu können.

Jederzeit 100 Prozent Überblick und 100 Prozent Auswertung aller Vorgänge im Unternehmen

Der Überblick aller Vorgänge in einem Unternehmen ist von großer Wichtigkeit und muss reibungslos vonstattengehen. Der Zugriff auf die Daten der Kunden, die Bearbeitung von Angeboten oder der Zugriff auf vorhandene Angebote, aktuelle Lagerbestände, etc. ist für die interne Kommunikation und auch die mit Kunden sehr wichtig. Die Verknüpfung von relevanten Zahlen mit den vorhandenen Daten und Fakten ist fast von noch größerer Bedeutung.

Ob es um Kostenschätzungen, Auftragsbestätigungen, Angebote und andere Vorgänge geht: Bei OfficeFreund sind alle diese Vorgänge digital zusammengefasst und schnell greifbar. Die Benutzeroberfläche der Software ist intuitiv und sehr praxisorientiert. Ein hoher Workflow ist somit gewährleistet. Einen besseren Software-Allrounder für das Büro als OfficeFreund findet man aktuell nicht auf dem deutschsprachigen Markt. Es wundert also nicht, dass bereits über 35.000 User in der täglichen Büroarbeit und Business-Organisation auf OfficeFreund setzen.

Mit OfficeFreund Zeit und Manpower einsparen - Probieren lohnt sich

Mit OfficeFreund ist Büroarbeit ganz einfach. Alles ist miteinander verknüpft und die Arbeit wird in sämtlichen Bereichen eines Unternehmens reduziert. Wiederkehrende Arbeiten können einfach kopiert und angepasst werden - das spart zusätzlich Zeit und Geld. Kaum zu glauben, aber OfficeFreund kann man ganz einfach und 100 Prozent risikolos im eigenen Unternehmen testen. Mit dem einzigartigen Ein-Jahr-Gratis-Software-Test! Infos: https://www.officefreund.de/preise

Download des Gratis-E-Books mit Gutschein unter: https://www.officefreund.de/eBook

